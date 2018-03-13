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Hırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunması

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da, eskiden çalıştığı kuaförü soyduğu iddiasıyla aranan Murat Ç.

Hırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunması

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, eskiden çalıştığı kuaförü soyduğu iddiasıyla aranan Murat Ç. (26) ve 3 arkadaşı yakalandı. "Biz hırsızlık yapmadık, eski işyerimize uyumaya girdik" diyen 4 şüpheli serbest bırakıldı.
Olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, bir süre kuaförde çalışan Murat Ç. Ramazan M. ile kardeşi Halil İbrahim M. ve arkadaşı Berat Ş., içki içtikten sonra kalacak yerleri olmadığı için duvardan atlayarak, kuaförün kapısını açıp içeri girdi. Bir süre burada kalan şüpheliler işyerinden ayrıldıktan 15 dakika sonra yüzü maskeli bir kişi gelerek işyerindeki elektrikli bisiklet aküsü, 2 bin 500 lira değerindeki ses sistemi, 5 saç kurutma makinesi, 4 saç kesme makası, 5 cep telefonunu çuvalların içine koyup çaldı. Sabah işyerine gelen Osman Ulusoy, soyulduğunu fark edince polisi aradı.
Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerdeki şüphelilerin daha önce aynı kuaförde çalışan Murat Ç., Ramazan M., Halil İbrahim M. ve Berat Ş.'yi olduğunu tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki sorgularında, "Olay günü alkol almıştık. Kalacak yerimiz olmadığı için daha öncede çalıştığımız kuaförde kalmaya karar verdik. İçeri girip uyuduk, hırsızlık yapmadık" dedi.
Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Hırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunmasıHırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunmasıHırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunmasıHırsızlık iddiasına 'Uyumak için girdik' savunması

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