Hırsızlık olayları birleştirildi, 3 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oto hırsızlığı ve iş yerinden hırsızlık olaylarının dosyası birleştirilerek, zanlılar aramalar sonucu yakalandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Karabük merkeze bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen oto hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar neticesinde, Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile Karabük’teki araç hırsızlığı olayının bağlantılı olabileceği ve çalıntı aracın Karabük’e getirilebileceği değerlendirildi. Ekiplerin, Karabük-Ankara yolu üzerinde yapılan takip ve tarassut çalışmalarında çalıntı araç Karabük’e bağlı Cumayanı köyünde görüldü. Yapılan takip neticesinde araç durdurularak şoför mahallindeki H.G. (18) isimli şahıs yakalanırken, diğer iki şahıs ise Cumayanı köyüne girip yaya olarak kaçtı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda kaçan A.S. (23) ve U.K. (18) isimli şahıslar da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede üç şahsın da çok sayıda hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu tespit edildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.
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