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Hırsızlık operasyonunda otomatik silah ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 16:16 | Son Güncelleme

İSTANBUL'DA 3 hırsızı yakalamak için yapılan operasyonda CZ 25 marka otomatik tabanca ele geçirildi.

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'DA 3 hırsızı yakalamak için yapılan operasyonda CZ 25 marka otomatik tabanca ele geçirildi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığı araştırılıyor. Bakırköy'de Suriyeli Muhammed S'nin evine giren hırsızlar, laptop, 2 cep telefonu, 500 TL ve otoparktaki araç anahtarını alarak kaçtı. Muhammed S'nin başvurusu üzerine Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairenin bulunduğu binadaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Yüzlerini kapatan 3 kişinin görüntüsüne ulaşan polis, bir kişinin kimliğini tespit etti. İhsan Ç'yi yakalayan ekipler hırsızlardan 2'sinin çaldıkları araca film camı taktırmak için Esenyurt'ta bir oto tamircisine gittiğini belirledi. Ekipler baskın yaparak Süleyman C. ve Kerem Ö'yü gözaltına aldı. Sahte plaka takıldığı anlaşılan araca el konuldu. Süleyman C'nin üzerinden başka bir araca ait anahtar çıktı. UZUN NAMLULU OTOMATİK SİLAH BULUNDU Araçta yapılan aramada, bagajda CZ 25 marka otomatik tabanca çıkarken, aracın iç bölümünde 2 tabanca, 60 mermi, 29 paket halinde 80 gram esrar ve 14 gram kokain ele geçti. Ele geçen silahın yasadışı DHKP-C örgütünün eylemlerde kullandığı silah tipi olduğu belirlendi. Silahın terör saldırısı ya da başka bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için kriminal laboratuvara gönderildiği bildirildi. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde apartman kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar dairelerin kapılarını yokluyor. Kilitli olmayan daireye giren hırsızlar çıkışta otopartaki aracı da çalıyor.

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