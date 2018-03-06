Hırsızlık şebekesi çökertildi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 7 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Ünye’nin Yavi Mahallesi’nde 7 farklı eve girerek hırsızlık yapan 3 kişi ve polise mukavemet eden diğer 3 kişi emniyet güçlerinin ve jandarmanın yaptığı operasyonla saklandıkları evde yakalandı.
Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ordu İstihbarat Şube Müdürlüğünün çalışması sonrasında şüpheliler dün gece yakalandı. Zanlıların evlerinde çaldıkları eşyalar ele geçti.
Hırsızlık zanlıları B.K (21), C.K (23), F.K, (23), T.K (22), İ.K (25) ve E.K (18) bu gün sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
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