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Hırsızlık suçundan 4 yıl hapsi bulunan genç kadın tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

Samsun’da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapsi bulunan genç kadın polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yine hırsızlık suçundan 2 mahkemece, 1 de savcılıkça ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Emine G.’yi (21) yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık suçundan 4 yıl hapsi bulunan genç kadın tutuklandı

Samsun’da hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapsi bulunan genç kadın polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, evlerden hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yine hırsızlık suçundan 2 mahkemece, 1 de savcılıkça ifade vermediği için hakkında yakalama kararı çıkartılan Emine G.’yi (21) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Emine G., savcılık ve mahkemedeki ifadelerinin vermesinin ardından hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu için tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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