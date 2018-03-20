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Hırsızlık şüphelileri 1,5 saatlik takip sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçelerinden 2 saat arayla 2 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polisin 1,5 süren takibi sonucu yakalanıp, adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık şüphelileri 1,5 saatlik takip sonucu yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ve İzmir'in Selçuk ilçelerinden 2 saat arayla 2 ayrı hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli, polisin 1,5 süren takibi sonucu yakalanıp, adliyeye sevk edildi.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 08.30 sıralarında, Değirmendere Mahallesi'ndeki bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlığın yapıldığı ev ve çevresinde çalışma başlatan polis, şüphelilerin siyah renkli, Bursa plakalı otomobille kaçtıklarını belirledi. Bu olaydan 2 saat sonra bu defa aynı otomobilin İzmir'in Selçuk ilçesinde başka bir hırsızlık olayına karıştığı ve Kuşadası yönüne gittiği tespit edildi. Bunun üzerine polis ilçe-giriş çıkışındaki polis yol kontrol noktalarını uyardı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Kuşadası ilçe girişinde farkedilip, 'Dur' ihtarında bulunuldu. Ancak, şüpheliler ihtara uymayıp, dönerek geldikleri yöne doğru kaçmaya başladı. Polis şüphelilerin peşine düştü. Şüpheliler, Selçuk ve kırsal mahalleri Çamlık, Çınar ve Yeniköy güzergahlarının ardından tekrar Kuşadası yönüne yöneldi. Bunun üzerine Kuşadası'nın İkiçeşmelik Mahallesi girişinde polis, yola kapan kurdu. Şüpheliler, yoldaki kapanı farkedince, geri dönmek istese de peşlerinden gelen ekip otosunun yolu kapatması nedeniyle kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler H.Ç., M.K. ve M.S., gözaltına alındı. Otomobildeki aramada, kurusıkı tabanca, başka kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda kimlik kartı, pasaport, banka kartları, çalıntı olduğu belirlenen 3 LCD televizyon, 2 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 2 matkap, çok sayıda ziynet eşyası ve çeşitli marka ve türlerde yabancı menşeili içkiler ile başka araçlara ait plakalar ele geçirildi. Parmak izlerinden şüphelilerden H.Ç.'nin sahte kimlik kullandığı ve cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, M.S.'nin de sahte kimlik kullandığı belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Hırsızlık şüphelileri 1,5 saatlik takip sonucu yakalandı

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