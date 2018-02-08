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Hırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 08.02.2018 10:16 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta izin gününde ailesiyle birlikte gezen polis T.A., duraktaki 4 kadından şüphelenip bindikleri halk otobüsünü kendi aracıyla takibe aldı.

Hırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta izin gününde ailesiyle birlikte gezen polis T.A., duraktaki 4 kadından şüphelenip bindikleri halk otobüsünü kendi aracıyla takibe aldı. T.A. ve bilgi verdiği bilgi verdiği meslektaşları tarafından otobüste yakalanan şüpheliler, polisleri görünce altınları otobüsteki Muhsin Tanırlı'nın (21) cebine sokmaya çalıştı. Bunu yapamayan kadınlar, altın dolu poşeti otobüsün içine atıp kaçmak istedi ancak polis tarafından yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği'nde görevli polis T.A., izin gününde eşi ve çocuklarıyla gezerken Maarif Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki durakta bekleyen Ülkiye Y. (45), Meral Ç. (27) Kiraz G. (38) ile Nuran Y.'den (20) şüphelendi. Kadınların hırsız olabileceğini değerlendiren T.A. şubeyi arayarak meslektaşlarını bilgilendirirken, 4 kadın halk otobüsüne bindi. T.A. da kendi aracıyla otobüsü takip etmeye başladı.
ALTINLARI YOLCUNUN CEBİNE SOKMAYA ÇALIŞTI
T.A.'nın bilgi vermesi üzerine trafik ve asayiş ekipleri Süleyman Şah Mahallesi Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi önünde otobüsü durdurdu. T.A. ve arkadaşları otobüse girdi ve bu sırada kadınlar bir poşeti yolculardan Muhsin Tanırlı'nın cebine sokmaya çalıştı. Bunu yapamayan kadınlar, poşeti otobüsün içine atıp kaçmak istedi ancak polis tarafından yakalandı. Tanırlı ise polise olayı anlatıp kadınların attığı poşeti gösterdi. Şüphelilerin çanta ve attıkları poşetten 2 cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 8 çeyrek altın, 1 yüzük, 1 saat ve 110 dolar ile kapı açmada kullanılan plastik aparat ele geçirildi.
SABIKALARI VAR
GBT sorguları yapılan şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi. Ayrıca Nuran Y.'nin hırsızlıktan arandığı ortaya çıktı. Gözaltın alınan Ülkiye Y., Meral Ç., Kiraz G. ve Nuran Y. hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Dikkati sayesinde hırsızları yakalatan T.A. ise ailesiyle birlikte evine gitti. Yapılan araştırmada kadınların altınları otobüse bindikleri durağın karşısındaki evden çaldıkları ortaya çıktı.
'GÖĞSÜNDEN ÇIKARDIĞI POŞETİ CEBİME SOKMAYA ÇALIŞTI'
Üniversite öğrencisi olduğunu belirten Muhsin Tanırlı ise her şeyin bir anda olduğunu söyledi. Tanırlı, "Trafik polisleri otobüsü durdurdu. Otobüste bulunan 4 şahıs vardı 2'sini aşağıya aldılar. Diğer 2'si yerinden kalkarak benim yanıma geldiler ve göğüslerinden çıkardıkları siyah torbayı benim cebime sokmaya çalıştılar. Ben bu durumu fark edince aşağıya inmeye çalıştım ama izin vermediler. Daha sonra içeriye bir polis girdi onlar da siya poşeti arka tarafa attı. Ben de aşağıya inerek polise durumu anlattım. Polisler poşeti açtığında içerisinde altın olduğunu gördüm" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandıHırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandıHırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandıHırsızlık şüphelileri, izinli polisin takibiyle yakalandı

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