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Hırsızlık şüphelisi 4 kadın kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 14:10 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışan 4 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi 4 kadın kameraya yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde hırsızlık amacıyla bir eve girmeye çalışan 4 kadın, güvenlik kamerasına yakalandı.
Arsuz'a bağlı Karaağaç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmana gelen ve başörtüsüyle yüzlerini gizleyen 4 kadın, son kattaki dairenin kapısını açmaya çalıştı. Aile görünümlü kadınlardan biri kapıyı zorlarken diğerleri de onları perdeleyerek gizlemeye çalıştı. Uğraşa rağmen kapıyı açamayan kadınlar binayı terk etti ancak güvenlik kamerasına yakalandı.
İhbar üzerine görüntüleri inceleyen polis, İskenderin ve belen ilçelerinde de hırsızlık yaptığı saptanan kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

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Hırsızlık şüphelisi 4 kadın kameraya yakalandıHırsızlık şüphelisi 4 kadın kameraya yakalandı

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