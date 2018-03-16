Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, bir evi soyduktan sonra İstanbul’da yakalanan hırsızlardan R.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.B.’nin ise, hırsızlık olayını cezaevinden aldığı izin sırasında yaptığı ve tekrar cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Paşaköy Mahallesi’nde bir evde yapılan hırsızlık olayı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisi, R.T. ve B.B.’nin bir otomobille İstanbul’a gittiklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon başlattı. Hakkında hırsızlık suçundan 10’dan fazla dosyası olduğu öğrenilen R.T., eve yapılan operasyonda suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.B.’nin ise, hırsızlık olayını gerçekleştirmek için İstanbul’da kaldığı cezaevinden 1 haftalık izin alarak çıktığı ve olaydan sonra tekrar cezaevine teslim olduğu öğrenildi.