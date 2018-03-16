HABER

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 11:35 | Son Güncelleme

Bolu’da, bir evi soyduktan sonra İstanbul’da yakalanan hırsızlardan R.T.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bolu’da, bir evi soyduktan sonra İstanbul’da yakalanan hırsızlardan R.T. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.B.’nin ise, hırsızlık olayını cezaevinden aldığı izin sırasında yaptığı ve tekrar cezaevine teslim olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta Paşaköy Mahallesi’nde bir evde yapılan hırsızlık olayı sonrasında Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık şüphelisi, R.T. ve B.B.’nin bir otomobille İstanbul’a gittiklerinin tespit edilmesi üzerine ekipler operasyon başlattı. Hakkında hırsızlık suçundan 10’dan fazla dosyası olduğu öğrenilen R.T., eve yapılan operasyonda suç aletleriyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Bolu’ya getirilen R.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden B.B.’nin ise, hırsızlık olayını gerçekleştirmek için İstanbul’da kaldığı cezaevinden 1 haftalık izin alarak çıktığı ve olaydan sonra tekrar cezaevine teslim olduğu öğrenildi.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edildi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydiHain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi
Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!Uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın’ın eski eşi vurgun sisteminin detaylarını anlattı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Survivor 2018 25. bölüm fragmanı! Survivor Funda sudan çıkamadı!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Abdullah Gül'e büyük şok!

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Temel Karamollaoğlu: AKP ve MHP birbirlerini acımasızca tenkit ettiler

Fatih Portakal bombayı patlattı

Fatih Portakal bombayı patlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Kızılırmak'ta dehşet anları! Olayın arkasında yasak aşk çıktı!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

41 ayrı suçtan aranan karı-koca yakalandı

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kızılırmak’ta gece yarısı can pazarı! Gençler dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Genç kadın, sosyal medyadan tanıştığı erkek tarafından dolandırıldı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

Besihanenin duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.