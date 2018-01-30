Hırsızlık şüphelisi çaldığı bakır kazanları hurdacıya satarken yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- HIRSIZLIKTAN çok sayıda kaydı bulunan madde bağımlısı A. D. (32), çaldığı bakır kazanları hurdacıya satarken polis tarafından yakalandı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı birçok mahallede market ve iş yeri hırsızlığından çok sayıda kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi A.D., çaldığı bakır kazan ve tencereleri bir hurdacıya satmak isterken, polis tarafından yakalandı. Yaptığı hırsızlıklar ile ilçenin kabusu olan madde bağımlısı A.D.'nin geçen yıl 5'i market 10'u bağ evi olmak üzere birçok olaya adı karıştı. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen A.D., "Uyuşturucu içtiğim için hırsızlık yapıyorum. Hükümete söyleyin uyuşturucuyu engellesin" dedi. Sabıkalı hırsız, sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI
Soçi'deki fotoğraf ortalığı karıştırdı! Türkiye, Rusya'dan izahat istedi
İstanbul'da su kesintisi! İSKİ'den açıklama (31 Ocak 2018)
Afrin'de Mehmetçik teröristleri dünyaya böyle rezil etti
ABD'den ezber bozan YPG yorumu!
Korkunç! Cep telefonunda müstehcen film izleyip, kadınların peşine düştü
Sınır ve Afrin'den son fotoğraflar...
İstanbul'da ormanın ortasında kumar çadırı!
Yalova'da hapishane konseptli kafe açıldı
Abdülkadir Selvi'den 'Canan Kaftancıoğlu’ yazısı: Nemasını Erdoğan toplayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum