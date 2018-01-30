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Hırsızlık şüphelisi çaldığı bakır kazanları hurdacıya satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 17:15 | Son Güncelleme

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- HIRSIZLIKTAN çok sayıda kaydı bulunan madde bağımlısı A. D. (32), çaldığı bakır kazanları hurdacıya satarken polis tarafından yakalandı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı birçok mahallede market ve iş yeri hırsızlığından çok sayıda kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi A.D., çaldığı bakır kazan ve tencereleri bir hurdacıya satmak isterken, polis tarafından yakalandı. Yaptığı hırsızlıklar ile ilçenin kabusu olan madde bağımlısı A.D.'nin geçen yıl 5'i market 10'u bağ evi olmak üzere birçok olaya adı karıştı. Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalanarak sağlık raporu için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirilen A.D., "Uyuşturucu içtiğim için hırsızlık yapıyorum. Hükümete söyleyin uyuşturucuyu engellesin" dedi. Sabıkalı hırsız, sağlık raporunun alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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