Hırsızlık şüphelisi genç kız, belediye binasına sığındı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da takı mağazasından hırsızlık yaparken fark edilince kaçan 16 yaşındaki H.O. isimli genç kız, kendisini kovalayanlardan kaçıp, belediye binasına sığındı. Hırsızlık şüphelisi kız, polis tarafından teslim alınarak karakola götürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Dr. Ali Menteşoğlu Bulvarı'nda bir takı mağazasına giren H.O., iddiaya göre saat, küpe ve taç çaldı. İş yeri çalışanları tarafından fark edilen kız, kaçmaya başladı. Bu sırada şüpheli çaldığı malzemelerin bir kısmını attı. Bağırarak şüphelinin arkasından koşan iş yeri çalışanlarının uyarısıyla genç kızı yakalayanlar, dövmeye başladı. Kız, kendisini dövenlerin elinden kurtulup Seyhan İlçe Belediyesi binasındaki güvenlik görevlilerine sığındı. İş yeri çalışanları belediye önüne gelerek genç kızın kendilerini verilmesini istedi. Olay yerine çağrılan polis, H.O.'yu belediyenin farklı bir kapısından çıkararak karakola götürdü. Daha sonra iş yeri sahibinin şikayetçi olmaması üzerine H.O., serbest bırakıldı.

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