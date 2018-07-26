Hırsızlık şüphelisi Gürcü turist tutuklandı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde giyim mağazasında hırsızlık yaparken yakalanan Gürcü N.B. (17) tutuklandı.

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mağazadan giyim eşyası hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Mağazada bulunan güvenlik kameralarını izleyen jandarma görevlileri şüphelilerin çaldıkları kıyafetleri deneme kabinlerinde giydiklerini tespit etti. Birden fazla ürün alarak kabine giren şüphelilerin dikkat çekmemek için bazı ürünleri içeride bıraktığı, giydikleri ürünlerin alarm çiplerini ise yanlarında getirdikleri aparatlarla söktükleri anlaşıldı. Jandarmanın yaptığı araştırmada şüphelilerin Gürcü uyruklu T.D. (19) ve N.B. olduğu belirlendi.

Aynı mağazaya müşteri gibi bugün yine gelen T.D. ve N.B.'yi fark eden mağaza görevlileri durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma ekipleri şüphelileri mağazadan çıkarken gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada alarm çiplerini sökmeye yarayan aparatlar ve mağazadan aldıkları alarm çipleri sökülmüş ürünler ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.D. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, N.B. ise tutuklandı.

