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Hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:37 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri, Kütahya’da yol uygulaması sırasında kaçan kişinin hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi 12 ayrı suçtan dosyası olduğunu ve yakalandığını bildirdi.Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek Beldesi’nde jandarma ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan H.E.

Hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

Jandarma ekipleri, Kütahya’da yol uygulaması sırasında kaçan kişinin hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi 12 ayrı suçtan dosyası olduğunu ve yakalandığını bildirdi.
Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek Beldesi’nde jandarma ekipleri, ’dur’ ihtarına uymayan H.E. adlı kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Araçta yapılan aramada kablo hırsızlığında kullanıldığı tahmin edilen birçok araç ve gereçle 350 kilogram telefon kablosu ele geçirildi. Şüpheli H.E. jandarma tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alındı. Tavşanlı Adliyesine sevk edilen H.E. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Ehliyetsiz olan ve ’dur’ ihtarına uymayan şüpheli H.E.’ye 4 bin 379 lira para cezası uygulanarak kullandığı otomobil bağlandı.

Hırsızlık şüphelisi kaçarken yakalandı

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