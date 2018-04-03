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Hırsızlık şüphelisi kadınlar, emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 17:55 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR Samsun'da bir evden 1300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hanife B.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Samsun'da bir evden 1300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hanife B. (34) ve 2 çocuk annesi Gülbahçe U.(23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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