Hırsızlık şüphelisi kadınlar, emniyete kucaklarında bebekleriyle getirildi (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

Samsun'da bir evden 1300 TL para ile 18 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan Hanife B. (34) ve 2 çocuk annesi Gülbahçe U.(23), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.