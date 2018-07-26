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Hırsızlık şüphelisi, tatil çadırında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 16:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan tatil için geldiği Antalya'da 4 hırsızlık olayına karışan K.D.

Hırsızlık şüphelisi, tatil çadırında yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - İSTANBUL'dan tatil için geldiği Antalya'da 4 hırsızlık olayına karışan K.D. (25), konakladığı çadırda yakalandı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Konyaaltı, Muratpaşa ve Aksu ilçesinde ev, iş yeri ve otomobillerden meydana gelen 4 hırsızlık olayının ardından çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden, 4 olayın failinin aynı şüpheli olduğunu tespit etti. Şüpheli K.D., kamp yaptığı Konyaaltı plajındaki çadırında gözaltına alındı.
Şüphelinin 1 aylığına Antalya'ya tatile geldiği, Konyaaltı ve Lara plajlarında çadır kurarak kamp yaptığı öğrenildi. Şüphelinin girdiği ev ve otomobillerden 20 bin lira ile bilgisayar ve cep telefonu çaldığı tespit edildi. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlar sergilediği gözlenen şüphelinin, girdiği akaryakıt istasyonu muhasebe bölümündeki görevlinin çantasından 10 bin lirayı çaldığı görülüyor.

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Hırsızlık şüphelisi, tatil çadırında yakalandıHırsızlık şüphelisi, tatil çadırında yakalandıHırsızlık şüphelisi, tatil çadırında yakalandı

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