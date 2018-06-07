Hırsızlık şüphelisi: Uyuşturucuyu bırakmak için yapıyorum

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 8 hırsızlık olayının faili olarak gözaltına alınan Özlem C. (25), "Hırsızlık olaylarını cezaevine girmek için yaptım. Sevgilim B.B. cezaevinde bulunmaktadır. Uyuşturucu maddeyi bırakmak için hırsızlık yapıyorum" dedi.
Hırsızlık olayları, çeşitli tarihlerde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobillerden para ve cep telefonu çalınması üzerine harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa süre içinde şüphelinin Özlem C. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 8 hırsızlıktan Özlem C.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolü sonrasında ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen Özlem C., suçlamaları kabul etti.
Özlem C. ifadesinde, "Bu olayları ben yaptım. Otomobilden çaldığım telefonu uyuşturucu madde karşılığında verdim. Hırsızlık olaylarını cezaevine girmek için yaptım. Sevgilim B.B. cezaevinde bulunmaktadır. Uyuşturucu maddeyi bırakmak için hırsızlık yapıyorum. Yaptığımdan pişmanlık duymuyorum" dedi. Özlem C., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
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