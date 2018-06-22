HABER

Hırsızlık şüphelisi yer bildirimi yapınca yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 18:41 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında kadın bir yolcunun, içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çaldığı ileri sürülen Filistin uyruklu Mounir C., sosyal medyadan yer bildirimi yapınca yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi yer bildirimi yapınca yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında kadın bir yolcunun, içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çaldığı ileri sürülen Filistin uyruklu Mounir C., sosyal medyadan yer bildirimi yapınca yakalandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında Salı günü bir kadın yolcunun, bir anlık dalgınlığından faydalanan kimliği belirsiz kişi tarafından içinde 20 bin dolar çantası çalındı. Kadının başvurması üzerine Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan kişinin bir taksiye binerek havalimanından ayrıldığını belirledi. Plakasından ulaşılan taksicinin sözkonusu kişiyi Fatih Aksaray'da bıraktığını ekipler harekete geçti. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yer bildirimi yaparak paralarla çekildiği fotoğraf paylaştığını belirledi.
Yer bildirimi yapılan gece kulübünün önünde önlem alan Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Güven Timleri, Filistin uyruklu Mounir C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.

(FOTOĞRAF)

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Silahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildiSilahlı saldırıda ölen İzmirli şarkıcı toprağa verildi
307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede307 bin lirayı gasp eden şüpheli polis adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

Sağlık Bakanlığı Leyla Bilginel'i İstanbul'a getirdi!

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Antalya'da cinsel istismara uğrayıp öldürülmüştü! 15 yaşındaki Sezgi Kırıt'ın davasında karar verildi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.