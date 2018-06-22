Hırsızlık şüphelisi yer bildirimi yapınca yakalandı

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA)-ATATÜRK Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında kadın bir yolcunun, içinde 20 bin dolar bulunan çantayı çaldığı ileri sürülen Filistin uyruklu Mounir C., sosyal medyadan yer bildirimi yapınca yakalandı.
İstanbul Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali gidiş katında Salı günü bir kadın yolcunun, bir anlık dalgınlığından faydalanan kimliği belirsiz kişi tarafından içinde 20 bin dolar çantası çalındı. Kadının başvurması üzerine Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, çantayı çalan kişinin bir taksiye binerek havalimanından ayrıldığını belirledi. Plakasından ulaşılan taksicinin sözkonusu kişiyi Fatih Aksaray'da bıraktığını ekipler harekete geçti. Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüphelinin sosyal medya hesabı üzerinden yer bildirimi yaparak paralarla çekildiği fotoğraf paylaştığını belirledi.
Yer bildirimi yapılan gece kulübünün önünde önlem alan Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Güven Timleri, Filistin uyruklu Mounir C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin 4 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.
(FOTOĞRAF)
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