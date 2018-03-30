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Hırsızlık şüphelisini giydiği kapüşonlu ceketi ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

Konya’da farklı iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliyi giydiği kapüşonlu ceket ele verdi.Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi.

Hırsızlık şüphelisini giydiği kapüşonlu ceketi ele verdi

Konya’da farklı iş yerlerinden çok sayıda hırsızlık olayına karışan ve güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şüpheliyi giydiği kapüşonlu ceket ele verdi.
Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son iki hafta içerisinde mahalledeki emlak dükkanı ve bayan kuaföründe hırsızlık olayları yaşandı. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgede çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı işyerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis, üzerinde kapüşonlu ceket bulunan şüphelinin tanınmış bir markanın ismini lakap olarak kullanan Keramettin H.(25) olduğunu tespit etti. Polis şüpheli Keramettin H’yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin çaldığı televizyonları Doğanlar Mahallesindeki bir kişiye sattığı belirlenmesi üzerine bölgede çalışma başlatan polis, Keramettin H.’yi kısa sürede yakaladı. 9 ayrı suçtan kaydı bulunan şüphelinin ilk ifadesinde paraya ihtiyacı olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli Keramettin H. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Güvenlik kamerası tarafından görüntülendi
Emlak dükkanında gerçekleşen hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin önce iş yerinin açık olup olmadığını kontrol ettiği ve daha sonra iş yerine kapının kilidini kırarak girdiği görülüyor. Daha sonra televizyonu söken şüphelinin bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor.

Hırsızlık şüphelisini giydiği kapüşonlu ceketi ele verdi

Hırsızlık şüphelisini giydiği kapüşonlu ceketi ele verdi

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