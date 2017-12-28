Hırsızlık şüphelisini parmak izi yakalattı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir evde bulunan çelik kasayı açıp 10 bin TL çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 yaşındaki Tugay Kasken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, geçen Salı günü Acarlar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre Tugay Kasken, gece saatlerinde girdiği evdeki çelik kasayı, yanında getirdiği levye ve tornavida yardımıyla açtı. Toplamda 10 bin TL nakit parayı alan Kasken, kayıplara karıştı. Sabah olunca kasadaki paraların çalındığının fark eden ev sahibi durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri, parmak izi çalışması yaptı. İnceleme sonrasında şüphelinin daha önce hırsızlıktan sabıkası bulunan Tugay Kasken olduğu belirlendi. Polis, teknik ve fiziki takip sonucu bugün Acarlar Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlediği Kasken'i yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kasken, tutuklandı.

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