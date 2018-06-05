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Hırsızlık şüphelisinin paletli çözümü, kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 16:44 | Son Güncelleme

ANTALYA'da park halindeki kamyonetten cep telefonu çalan A.B., polis tarafından yakalandı.

Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da park halindeki kamyonetten cep telefonu çalan A.B., polis tarafından yakalandı. Şüphelinin, aracın açık camına yetişebilmek için paletleri üst üste koyup üzerine çıkarak telefonu alması, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Kepez ilçesi Toptancı Hal Kompleksi yerleşkesi içinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen A.B., park halindeki kamyonette bulunan telefonu çalmak için harekete geçti. Kamyonetin açık camından içeri uzanmaya çalışan A.B., boyunun kısa gelmesi üzerine yan tarafta bulunan atıl durumdaki paletleri ayağının altına koyarak üzerine çıktı. Daha sonra camdan içeri uzanan A.B., telefonu çaldıktan sonra kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı. İhbarın ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan A.B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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