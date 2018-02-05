Hırsızlık teşebbüsünün zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Alaplı Mal Müdürlüğünden hırsızlık teşebbüsünde bulunan zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının cezaevinden kaçtığı belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, Alaplı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 1 Şubat’ta Alaplı İlçe Mal Müdürlüğünde meydana gelen hırsızlık teşebbüsü ve mala zarar verme olayının şüphelisinin Soner Ö. olduğunu belirledi. Ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarından da yararlanarak başka suçtan da sabıkası bulunan ve cezaevinden kaçtığı ortaya çıkan Soner Ö.’yü bir evde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Soner Ö., ifadesinin alınmasının ardından savcılığa sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece cezevinden firar etme ve diğer suçlardan tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
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