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Hırsızlık ve gasp iddiasıyla adliyeye sevk edilen gence adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ | 05.02.2018 17:27 | Son Güncelleme

Samsun’da 2 ayrı hırsızlık ve 1 cep telefonu gasbı iddiasıyla gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

Hırsızlık ve gasp iddiasıyla adliyeye sevk edilen gence adli kontrol

Samsun’da 2 ayrı hırsızlık ve 1 cep telefonu gasbı iddiasıyla gözaltına alınan genç, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Liman Mahallesi’nde Onur Y.’nin motosikletini çaldığı, 19 Mayıs Mahallesi’nde de Arif C.’nin cep telefonunu zorla elinden alarak gasp ettiği iddia edilen ve ayrıca bir iş yerinden de hırsızlık yaptığı ileri sürülen T.C.Ö. (19), Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun Adliyesine sevk edilen T.C.Ö., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren T.C.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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