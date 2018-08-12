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Hırsızlık yapan kuaför çırağı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde; bir ilköğretim okulu, bir market, bir personel lojmanı ve plajda hırsızlık yaptığı belirlenen 25 yaşındaki kadın kuaförü çırağı Şükrü Erkiz, tutuklandı.

Hırsızlık yapan kuaför çırağı tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde; bir ilköğretim okulu, bir market, bir personel lojmanı ve plajda hırsızlık yaptığı belirlenen 25 yaşındaki kadın kuaförü çırağı Şükrü Erkiz, tutuklandı.
İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri ekipleri, Marmaris şehir merkezi ve İçmeler Mahallesi'ndeki bir ilköğretim okulu kantini, bir market, bir personel lojmanı ve plajda hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin bir kadın kuaföründe çırak olarak çalışan Şükrü Erkiz olduğu belirledi. Çalışma başlatan polis, bugün saat 04.30 sıralarında Erkiz'i kaldığı dairede yakaladı. Evde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen çanta içinde cep telefonu, 500 lira ve doktora tezleri olduğu öğrenilen evraklar ele geçirildi. Şükrü Erkiz, emniyet müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede 'Nitelikli hırsızlık' suçundan tutuklandı. Çalınan çanta ve içindekiler sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Hırsızlık yapan kuaför çırağı tutuklandı

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