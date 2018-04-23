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Hırsızlık yaparken fark edilince böyle tepki gösterdi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 09:28 | Son Güncelleme

Adana’da bir iş yerinden 4 dizüstü bilgisayar çalan hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı.

Adana’da bir iş yerinden 4 dizüstü bilgisayar çalan hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı. Görüntülerde, hırsızın cam vitrini açmak için bir süre anahtar aradığı, daha sonra oturup dinlendiği bir süre sonra da bilgisayarları çalarken yoldan geçen bir vatandaşın iş yerine bakmasına el kol hareketleriyle tepki gösterdiği görüldü.
Olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nd bilgisayar malzemeleri satan bir iş yerinde meydana geldi. Kameralara yansıyan görüntülerde iddiaya göre, gece geç saatlerde iş yerine gelen yüzleri sarılı Nurican C. ve yanındaki kimliği belirsiz hırsız, giriş kapısının yan tarafındaki bölmeyi kırıp iş yerine girdi. Dışarıda bekleyen hırsız, etrafı kontrol ederken Nurican C. ise içinde dizüstü bilgisayarların bulunduğu cam vitrinin anahtarını aramaya başladı. Bir süre anahtar arayan Nurican C. iş yerinde bulunan sandalyeye oturarak dinlendi. Daha sonra bulduğu anahtarla, dolabı açan zanlıyı yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Geri dönüp içeriye bakan vatandaşı gören Nurican C. el kol hareketi yaparak vatandaşa gitmesini söyledi. Korkan vatandaşın uzaklaşmasının ardından zanlı 7 bin lira değerindeki 4 dizüstü bilgisayarı arkadaşına vererek iş yerinden ayrıldı.
Sabah iş yerine gelen ve soyulduğunu anlayan Cevdet Bucak (52), güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
İş yeri sahibi Bucak, hırsızın kendisini fark eden vatandaşı uzaklaştırdığını görünce ikinci bir şok yaşadığını belirterek, "Bu kadar olmaz, resmen vatandaşa sanki küfür ediyor gibi el kol hareketi yaparak kovmuş. Başvurumuzu yaptık, hırsızın yakalanmasını bekliyoruz" dedi.
Polis yaptıkları çalışma sonucu hırsızlıktan çok sayıda sabıkası olan Nurican C.’yi tutuklarken, diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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