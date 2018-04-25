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Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:20 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kiraladıkları araçla iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Y.D, O.O.

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçesinde kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde kiraladıkları araçla iki ayrı iş yerinden hırsızlık yapan Y.D, O.O. ve H.S. isimli şüpheliler Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları uygulamada kiraladıkları araçla durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Şahıslar kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Polis ekipleri kiraladıkları araçta yaptıkları incelemede çok sayıda bozuk para, marketlerden çalınan gıda maddeleri ve içime hazır 2 adet bonzai ele geçirdi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüpheliler rahat hareketleriyle hırsızlık yapması gözüküyor.

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

Hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına yakalandılar

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