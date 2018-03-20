Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Kuşadası ve İzmir Selçuk’taki iki ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 3 kişi, 45 kilometre süren nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Mart 2018 tarihinde Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’nde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayını araştıran Kuşadası polisi, şehir polis kamerasında yaptığı inceleme sonucu Bursa plakalı lüks otomobilin olayda kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemede aynı otomobilin 10 Mart 2018 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir başka ev hırsızlığında da kullanıldığı ortaya çıktı. Polisin her yerde aradığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu lüks araç, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki uygulama noktasından Kuşadası’na giriş yapmak üzereyken fark edildi. ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri ile hırsızlık zanlıları arasında müthiş kovalamaca başladı. Çevre yolundan Çamlık yoluna sapan şahıslar, sırasıyla Kirazlı, Çınar ve Yeniköy güzergahlarında kaçmaya başladı. Polisin takibi nedeniyle tekrar Kuşadası’na dönmek zorunda kalan zanlılar, şehir girişinde yine karşılarında polis ekiplerini buldu.

Yaklaşık 45 kilometrelik nefes kesen kovalamacanın ardından kaçacak yer bulamayan araç sürücüsü Mustafa K. ile araçta bulunan Hasan Ç. ve Mehmet S., yolda pusu kuran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda başkasına ait kimlik kartı, pasaport ve banka kartları ile evlerden çalınan çok miktarda ziynet eşyası, 3 adet LCD TV, DVD player, dizüstü bilgisayar, çok sayıda değişik marka içki, 2 adet şarjlı matkap, başka araçlara ait iki adet plaka ele geçirildi.

Bu arada, yakalanan zanlıların yapılan parmak izi incelemesinde ise Hasan Ç.’nin sahte kimlik kullandığı, 6 adet hırsızlık dosyasından arandığı, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu, Mehmet S.’nin ise yine sahte kimlik kullandığı, 3 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edildi. Sorgulamalarının ardından Kuşadası’nda hakim karşısına çıkan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.