HABER

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kuşadası ve İzmir Selçuk’taki iki ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 3 kişi, 45 kilometre süren nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Kuşadası ve İzmir Selçuk’taki iki ayrı hırsızlık olayının zanlısı olarak aranan 3 kişi, 45 kilometre süren nefes kesen kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 8 Mart 2018 tarihinde Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’nde bir evden gerçekleştirilen hırsızlık olayını araştıran Kuşadası polisi, şehir polis kamerasında yaptığı inceleme sonucu Bursa plakalı lüks otomobilin olayda kullanıldığını tespit etti. Yapılan incelemede aynı otomobilin 10 Mart 2018 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesindeki bir başka ev hırsızlığında da kullanıldığı ortaya çıktı. Polisin her yerde aradığı ve içinde 3 kişinin bulunduğu lüks araç, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki uygulama noktasından Kuşadası’na giriş yapmak üzereyken fark edildi. ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobilin peşine düşen polis ekipleri ile hırsızlık zanlıları arasında müthiş kovalamaca başladı. Çevre yolundan Çamlık yoluna sapan şahıslar, sırasıyla Kirazlı, Çınar ve Yeniköy güzergahlarında kaçmaya başladı. Polisin takibi nedeniyle tekrar Kuşadası’na dönmek zorunda kalan zanlılar, şehir girişinde yine karşılarında polis ekiplerini buldu.
Yaklaşık 45 kilometrelik nefes kesen kovalamacanın ardından kaçacak yer bulamayan araç sürücüsü Mustafa K. ile araçta bulunan Hasan Ç. ve Mehmet S., yolda pusu kuran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada ise bir adet kuru sıkı tabanca, çok sayıda başkasına ait kimlik kartı, pasaport ve banka kartları ile evlerden çalınan çok miktarda ziynet eşyası, 3 adet LCD TV, DVD player, dizüstü bilgisayar, çok sayıda değişik marka içki, 2 adet şarjlı matkap, başka araçlara ait iki adet plaka ele geçirildi.
Bu arada, yakalanan zanlıların yapılan parmak izi incelemesinde ise Hasan Ç.’nin sahte kimlik kullandığı, 6 adet hırsızlık dosyasından arandığı, 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu, Mehmet S.’nin ise yine sahte kimlik kullandığı, 3 ayrı hırsızlık dosyasından arandığı tespit edildi. Sorgulamalarının ardından Kuşadası’nda hakim karşısına çıkan 3 zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

Hırsızlık zanlıları 45 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

TSK: "Şanlıurfa Ceylanpınar’da 23 PKK/PYD-YPG mensubu terörist etkisiz hale getirildi"

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

Birleşmiş Milletler'den Türkiye'ye 'OHAL bitsin' çağrısı

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

İstanbul'daki sosyetik davette tuvalette sevişme skandalı!

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin fiyatlarına zam geldi

İlginizi Çekebilir

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

İnanılmaz görüntüler: Sevgilisiyle beraber olan kadını tekme tokat dövdü!

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Öz baba rezaleti! 8 sene boyunca kızını istismar etti

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Liseli Türk öğrenciler Almanya'dan şampiyonlukla döndüler

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Kaymakamlık binasına bıçakla girdi, dehşet saçtı!

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.