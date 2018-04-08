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Hırsızlık zanlısı: "Tespihleri çalmadım satmam için verdiler"

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 09:05 | Son Güncelleme

Adana’da züccaciyeye girerek tespih, bıçak, gümüş yüzük ve anahtarlıkları çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı.

Adana’da züccaciyeye girerek tespih, bıçak, gümüş yüzük ve anahtarlıkları çaldığı ileri sürülen zanlı yakalandı. Zanlı, "Ben çalmadım iki kişi bana bunları satmam için getirdi" diyerek kendini savundu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi Alimünif Caddesi’nde bulunan bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Murat G. (22) girdiği iş yerinden 30 bin lira değerinde gümüş yüzük, tespih, bıçak, anahtarlık ve imitasyon ürünler çalıp kaçtı. İş yeri sahibi Recep Balcı, mallarının çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler sokakta şüpheli tavırlar sergileyerek tespih satan Murat G.’yi gözaltına aldı. Murat G.’nin yapılan üst aramasında cebinden çok sayıda tespih çıktı. Murat G.’nin ifadesi doğrultusunda iki çuval içinde 535 tespih, 369 yüzük, 395 bıçak, 29 anahtarlık ve çeşitli süs eşyası ele geçirildi. Bulunan eşyalar sahibine teslim edildi.
Sorgusunda tespihleri çalmadığını söyleyen Murat G., “İsimlerini bilmediğim 2 kişi bana satmam için tespih verdi. Sattığım tespih başına para alacağımı söylediler. Para kazanmak için satıyordum. Ben bir şey çalmadım” diyerek kendisini savundu.
İş yeri sahibi Recep Balcı ise değeri yüksek olan kehribar tespihlerin satıldığını, naylon tespihlerin kaldığını belirterek şahıstan şikayetçi oldu. Sorgusu tamamlanan zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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