Hırsızlıkta kullandıkları araç için ‘çalındı’ ihbarına gidince yakalandılar

Isparta’da çok sayıda akü hırsızlığı yapan ve polis kullandıkları otomobili durdurunca kaçan 2 şüpheli, polis merkezine araçlarının çalındığı ihbarını yapmaya gittiklerinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta’da kullandıkları aracın plakasını elektrik bandıyla değiştirerek son 1 hafta içerisinde kent merkezinde çok sayıda araçtan akü çalıp Şarkikaraağaç ilçesinde sattıkları öne sürülen 2 kişi, önceki gece araçları ile Gülevler Mahallesi’nde seyrederken devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Durdurulan araçta bulunan 2 kişi, yakalanacaklarını anlayınca otomobili bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerinde kalan aracı incelemeye alan polis, yaptığı kontrollerde 4 adet kamyon aküsü ve araca yakın mesafede 2 adet tır aküsü ele geçirdi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, O.M. ve M.C. adlı zanlılar bir süre sonra araçlarının çalındığı ihbarında bulunmak için Gülistan Polis Merkezine gitti. Burada çelişkili tavırları üzerine 2 şüphelinin polis tarafından yapılan sorgulamalar sonucunda hırsızlık olaylarının faili oldukları ortaya çıktı. O.M. ve M.C., gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların 6 ayrı hırsızlık dosyasıyla ilgili sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi