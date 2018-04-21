Hisarcık’ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Hisarcık mülki sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan iki şahıs ile birlikte 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dedektör ve 2 adet alan arama cihazı ele geçirildi.

2 kişi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(MA-EFE)