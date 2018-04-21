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Hisarcık’ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandıEdinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Hisarcık mülki sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan iki şahıs ile birlikte 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dedektör ve 2 adet alan arama cihazı ele geçirildi.2 kişi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Hisarcık’ta izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde Hisarcık mülki sınırları içerisinde izinsiz kazı yapan iki şahıs ile birlikte 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet dedektör ve 2 adet alan arama cihazı ele geçirildi.
2 kişi Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.(MA-EFE)

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