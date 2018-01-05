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HIV skandalında yeni gelişme!

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 04:21 | Son Güncelleme 10 saat önce

Dicle Üniversitesi, hastanede yaşanan HIV’li hamile kadının sezaryen ameliyatıyla ilgili skandala ilişkin 3 profesörden oluşan soruşturma komisyonu kurdu. Komisyon çalışmalarına başladı. Rektör Prof. Dr. Talip Gül, büyütülecek bir durum olmadığını iddia etti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, hastanenin kadın ve doğum kliniğinde bazı doktorların HIV hastası kadının sezaryen ameliyatına girmemesi ve operasyon sırasında asistan D.D.’nin eline iğne batmasını soruşturmak için 3 profesörden oluşan komisyon kurdu.

Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre komisyon, hastanın yatışını yapmak istemeyen, yatış yapıldıktan sonra ameliyatına girmek istemeyen uzman hekimler ile klinikte hastaya kötü davrandığı iddia edilen hekim ve sağlık personelinin ifadelerini alacak. Ameliyatta eline iğne batan asistan D.D.’nin ifadesinin alınmasından sonra ameliyatta yaşanan sıkıntıların da soruşturacağı öğrenilirken, komisyon iş bırakan asistanların da ifadesine başvuracak. Tanık olarak ise hasta Ç.K.’nın yanı sıra enfeksiyon hastalıkları kliniği sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen’in de dinleneceği bildirildi. Savunmaların ardından hazırlanacak raporun, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulacağı kaydedildi.

‘OLAY ÇOK BÜYÜTÜLDÜ’

Konuyla ilgili soruşturma yapılması talimatını verdiğini belirten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, şunları söyledi:

“Kadın ve doğum kliniğinin ana bilim dalı başkanıyım. Bölümde sorumlusu olarak ameliyatı yapan Doç. Dr. Elif Ağaçayak’ı vekil olarak tayin ettim. Asistanın eline iğne battığı söylendi. Tüm ameliyatlarda bu tür kompikasyonlar olabiliyor. 30 yıldır ameliyatlara giriyorum, bu tür vakalar çok oldu. Hastanın HIV virüsü taşıması sıkıntı oldu. Ameliyata girmek istemeyen doktorlar olmuş olabilir ama başka ekip ameliyatı yaptı. Asistanın eline iğne batmasa bu olay bu kadar büyümezdi. Bu olay çok büyütüldü, büyütülecek bir şey yok. Ameliyat yapıldı, hasta ve bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.”

ASİSTANLARA DA SORUŞTURMA

Bir uzman hekimin ameliyata girmek istemesiyle ilgili ise Prof. Dr. Gül, ameliyata girmek istemeyen hekimlerin olduğunun söylendiğini belirterek, “Soruşturma talimatı vermiştim. İş bırakan asistanlar da soruşturma kapsamında. Asistanların arkasında kim var bilmiyorum, soruşturma sonrası bunlar açığa çıkacak. Dicle Üniversitesi’nde 2017’de 138 bin ameliyat yapılmış. Her gün, Doğu ve Güneydoğu’daki bir kentten gelen 4 bin 200 hastaya bakılıyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım” dedi.

Klinikte aralarında ameliyata girmeyen bazı hocaların da bulunduğu kişiler hakkında FETÖ soruşturması bulunduğu iddialarının sorulması üzerine de Gül şunları ifade etti:

“Klinikte 3 mü 4 mü bilmiyorum, haklarında FETÖ soruşturması var. Soruşturmadan bir şey çıkar mı bilmiyorum. Yalnızca bu bölümde değil; bir liste var, bu kapsamda üniversitenin çeşitli bölümlerinde haklarında soruşturma süren öğretim görevlileri var.”

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Dicle Üniversitesi hastane HIV skandalı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Senin baktığın açı zaten görevinizin gerekliliği; neden ekstra bir hizmet, lütuf gibi sunarsanız ki? Bir de o hastanın kendi yakının olduğunu düşün, sonra büyütüyor musun yoksa böyle bir defadan bir şey olmaz diye hoş mu görüyorsun onu de.
@ycuz mesele hasta kadın değil. Zaten ameliyatı yapılmış. Burada asıl sorun hiv bulaşan asistan. Hastane yönetimi bu işi bile fetöye bağlayıp yırtmaya çalışıyor baksana.
şimdi öle diyorsunuzda mecbursunuz bakmaya yani yeminlisiniz yapamıyorsanız bu işi o zaman yapmayın Allah korusun ölse ne olacak peki büyütülür kendi yakının olsa bunuda diyebilecekmiydin diyemezsin müdahale eden hepsi ihraç edilmeli
dr asistana hiv bulaşmışsa bundan önemli ne olabilirki?
nefes borusuna fasulye kaçan çocukta sizin hastanenizde öldü. bunu büyütmeyelim onu büyütmeyelim neyi büyütelim? ayrıca yurtlarda kalan öğrencilerinde 2-3 yılda bir taciz isyanı oluyor.belli ki başıbozukluk had safhada.
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