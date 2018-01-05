HIV skandalında yeni gelişme!

Son Güncelleme 10 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 04:21 |10 saat önce

Dicle Üniversitesi, hastanede yaşanan HIV’li hamile kadının sezaryen ameliyatıyla ilgili skandala ilişkin 3 profesörden oluşan soruşturma komisyonu kurdu. Komisyon çalışmalarına başladı. Rektör Prof. Dr. Talip Gül, büyütülecek bir durum olmadığını iddia etti.

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, hastanenin kadın ve doğum kliniğinde bazı doktorların HIV hastası kadının sezaryen ameliyatına girmemesi ve operasyon sırasında asistan D.D.’nin eline iğne batmasını soruşturmak için 3 profesörden oluşan komisyon kurdu. Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre komisyon, hastanın yatışını yapmak istemeyen, yatış yapıldıktan sonra ameliyatına girmek istemeyen uzman hekimler ile klinikte hastaya kötü davrandığı iddia edilen hekim ve sağlık personelinin ifadelerini alacak. Ameliyatta eline iğne batan asistan D.D.’nin ifadesinin alınmasından sonra ameliyatta yaşanan sıkıntıların da soruşturacağı öğrenilirken, komisyon iş bırakan asistanların da ifadesine başvuracak. Tanık olarak ise hasta Ç.K.’nın yanı sıra enfeksiyon hastalıkları kliniği sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen’in de dinleneceği bildirildi. Savunmaların ardından hazırlanacak raporun, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulacağı kaydedildi. ‘OLAY ÇOK BÜYÜTÜLDÜ’ Konuyla ilgili soruşturma yapılması talimatını verdiğini belirten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, şunları söyledi: