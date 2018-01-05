HIV skandalında yeni gelişme! Tartışılacak sözler

Diyarbakır Dicle Üniversitesi, hastanenin kadın ve doğum kliniğinde bazı doktorların HIV hastası kadının sezaryen ameliyatına girmemesi ve operasyon sırasında asistan D.D.’nin eline iğne batmasını soruşturmak için 3 profesörden oluşan komisyon kurdu.
Gazete Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre komisyon, hastanın yatışını yapmak istemeyen, yatış yapıldıktan sonra ameliyatına girmek istemeyen uzman hekimler ile klinikte hastaya kötü davrandığı iddia edilen hekim ve sağlık personelinin ifadelerini alacak. Ameliyatta eline iğne batan asistan D.D.’nin ifadesinin alınmasından sonra ameliyatta yaşanan sıkıntıların da soruşturacağı öğrenilirken, komisyon iş bırakan asistanların da ifadesine başvuracak. Tanık olarak ise hasta Ç.K.’nın yanı sıra enfeksiyon hastalıkları kliniği sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen’in de dinleneceği bildirildi. Savunmaların ardından hazırlanacak raporun, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’ne sunulacağı kaydedildi.
‘OLAY ÇOK BÜYÜTÜLDÜ’
Konuyla ilgili soruşturma yapılması talimatını verdiğini belirten Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, şunları söyledi:
“Kadın ve doğum kliniğinin ana bilim dalı başkanıyım. Bölümde sorumlusu olarak ameliyatı yapan Doç. Dr. Elif Ağaçayak’ı vekil olarak tayin ettim. Asistanın eline iğne battığı söylendi. Tüm ameliyatlarda bu tür kompikasyonlar olabiliyor. 30 yıldır ameliyatlara giriyorum, bu tür vakalar çok oldu. Hastanın HIV virüsü taşıması sıkıntı oldu. Ameliyata girmek istemeyen doktorlar olmuş olabilir ama başka ekip ameliyatı yaptı. Asistanın eline iğne batmasa bu olay bu kadar büyümezdi. Bu olay çok büyütüldü, büyütülecek bir şey yok. Ameliyat yapıldı, hasta ve bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.”
ASİSTANLARA DA SORUŞTURMA
Bir uzman hekimin ameliyata girmek istemesiyle ilgili ise Prof. Dr. Gül, ameliyata girmek istemeyen hekimlerin olduğunun söylendiğini belirterek, “Soruşturma talimatı vermiştim. İş bırakan asistanlar da soruşturma kapsamında. Asistanların arkasında kim var bilmiyorum, soruşturma sonrası bunlar açığa çıkacak. Dicle Üniversitesi’nde 2017’de 138 bin ameliyat yapılmış. Her gün, Doğu ve Güneydoğu’daki bir kentten gelen 4 bin 200 hastaya bakılıyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım” dedi.
Klinikte aralarında ameliyata girmeyen bazı hocaların da bulunduğu kişiler hakkında FETÖ soruşturması bulunduğu iddialarının sorulması üzerine de Gül şunları ifade etti:
“Klinikte 3 mü 4 mü bilmiyorum, haklarında FETÖ soruşturması var. Soruşturmadan bir şey çıkar mı bilmiyorum. Yalnızca bu bölümde değil; bir liste var, bu kapsamda üniversitenin çeşitli bölümlerinde haklarında soruşturma süren öğretim görevlileri var.”
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