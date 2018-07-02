Hız yaptı, savruldu, ders almadı... Devrilmekten kurtulamadı

İSTANBUL, (DHA) GEBZE'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.
Kaza geçtiğimiz hafta Gebze'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.
(FOTOĞRAF)
Kırgızistan’da çekirge istilası nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
Sultangazi'de iş yerini basan eski damat bıçakla dehşet saçtı!
Habertürk Gazetesi kapatılıyor! Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı çalışanlara duyurdu: Son baskı tarihi 5 Temmuz 2018
Van Gölü'nün 3 bin yıllık gizemi tesadüfen ortaya çıktı
11 yaşındaki gelin Malezya'yı ayağı kaldırdı
Şaşkına çeviren hayat hikayesi!
12 yıllık sır cinayette korkunç detaylar! Her şeyi itiraf etti:Başı yoktu, karnı yarılmıştı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi nasıl olacak?
Düğünde takı kavgası! Kayınpederi tarafından darp edilen gelin hastaneye kaldırıldı
YKS soru cevap anahtarı yayınlandı! İşte TYT ve AYT soru ve cevapları (YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
'Ankara Kuşu' kim? Çarpıcı iddialar Meclis gündemine taşındı
Facebook'tan bir skandal daha! Geliştirdikleri uygulama 120 milyon kullanıcının verilerini sızdırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum