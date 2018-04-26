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Hizan’da 1 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 22:31 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında sürdürülen operasyonlarda 1 terörist ölü ele geçirildi.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Hizan kırsalına operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan arama tarama çalışmaları sırasında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada 1 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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