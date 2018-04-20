Hizan’da kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yoğurtlu köyü ile Yedi Kardeş mezrasında ikamet eden iki ailenin fertleri arasında kavga çıktı. Kavgada S.K. hayatını kaybederken, askerden izinli gelen kardeşi M.K. ise yaralandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.