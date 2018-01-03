Hizan’da patlayıcı yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS; (DHA)- BİTLİS'in Hizan ilçesi kırsalında yürütülen operasyonlarda teröristlerin el yapımı patlayıcı madde yapımında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.
Hizan'ın Balga Mahallesi kırsalına Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığı ve 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında bölgede yapılan aramalarda toprağa gömülü patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçerildi. Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Önce loto sonra piyango! Talihli gerçekten talihliymiş
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (Son depremler-AFAD)
İsrail'den infial yaratacak adım!
İran'da tehlikeli gelişme! Tam bitti derken... Öldürüldüler
Gündeme bomba gibi düşen 'Abdullah Gül' iddiası! Meral Akşener'den açıklama geldi
Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...
Kimseyi inandıramıyor ama o 7 aylık hamile
Siyaset kulislerini hareketlendiren randevu! Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek
19 yaşındaki model bekaretini 3,9 milyon dolara sattı!
'Cep telefonunuz el bombasına dönüşmesin' uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum