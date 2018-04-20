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Hizan’da sokağa çıkma yasağı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 17:52 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarıtaş köyüne bağlı Gedik mezrası, Yolbilen köyü, Yolbilen köyüne bağlı Yeniçay mezrası, Çalışkanlar köyü, Yaylacık köyü, Yaylacık köyüne bağlı Sarıbal ve Bilgili mezrası, Ekinli köyü, Ekinli köyüne bağlı Deliklitaş mezrası, Koçyiğit köyü, Koçyiğit köyüne bağlı Doyumlu mezrası, Horozdere köyü, Horozdere köyüne bağlı Karaağaç mezrası, Ağılözü köyü, Ağılözü köyüne bağlı Bereket mezrası, Akşar köyü, Akşar köyüne bağlı Aşağı Klavuz ve Yukarı Klavuz mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59’dan itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

Bitlis’in Hizan ilçesine bağlı bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Sarıtaş köyüne bağlı Gedik mezrası, Yolbilen köyü, Yolbilen köyüne bağlı Yeniçay mezrası, Çalışkanlar köyü, Yaylacık köyü, Yaylacık köyüne bağlı Sarıbal ve Bilgili mezrası, Ekinli köyü, Ekinli köyüne bağlı Deliklitaş mezrası, Koçyiğit köyü, Koçyiğit köyüne bağlı Doyumlu mezrası, Horozdere köyü, Horozdere köyüne bağlı Karaağaç mezrası, Ağılözü köyü, Ağılözü köyüne bağlı Bereket mezrası, Akşar köyü, Akşar köyüne bağlı Aşağı Klavuz ve Yukarı Klavuz mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59’dan itibaren her gün 19.00-05.00 saatleri arasında öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir” denildi.

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