Hizan’da trafik kazası; 5 yaralı

Bitlis’in Hizan ilçesinde virajı alamayan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Nazar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.A. yönetimindeki 13 AY 686 plakalı otomobil, dürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Medyana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde bulunan sürücü M.A. ile Y.A., M.A., A.G. ve M.O. yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarılıp olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hizan Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Hizan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelerin ardından yaralılardan A.G. Van’a sevk edilirken, diğer yaralılar ise Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
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