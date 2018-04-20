Hizan’daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis’in Hizan ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hizan ilçesine bağlı bazı köy mezralarda ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi. Açıklamada, “Hizan ilçesi sınırları içerisinde bulunan Horozdere köyüne bağlı Karaağaç, Akbaş, Yedikardeş, Mollabirgi kezraları, Ağılözü köyüne bağlı Bağlarbaşı, Güvendik, Bereket mezraları, Akşar köyüne bağlı Düztepe mezrası bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri, bu bölgelerde örgüt mensuplarının bulunduğu tespit edilmiş olup, bahse konu bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 12 Nisan 2018 Perşembe günü saat 22.00’dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu sokağa çıkma yasağı, 20 Nisan 2018 Cuma günü saat 23.59’dan itibaren kaldırılmıştır” denildi.