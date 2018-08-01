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Hızlı araç kullandığını iddia ettiği komşusunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

ADANA'da İsmail Demirtaş (18), sokakta hızlı otomobil kullandığını öne sürdüğü kapı komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da İsmail Demirtaş (18), sokakta hızlı otomobil kullandığını öne sürdüğü kapı komşusu Mehmet Emin Karaca'yı (29) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, dün Yüreğir İlçesi Solaklı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Demirtaş, otomobilini hızlı kullandığını iddia ettiği fırın çalışanı 1 çocuk babası Mehmet Emin Karaca'yı "Çok hızlı araç kullanıyorsun, sokakta çocuklar oynuyor, bir çocuğa çarpabilirsin" diyerek uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demirtaş, evde bulunan av tüfeğini alarak Karaca'ya ateş etti. Yaralanan Karaca, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından İsmail Demirtaş ile birlikte 2 kişiyi gözaltına aldı. Karaca'nın cenazesi ise, otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedildi.

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