"Hızlı gidiyorsun" dedi, canından oldu

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün silahını çekerek ateş ettiği olayda, 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Özkan Kamacı başından vuruldu. 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Parseller'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50'de meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti. Sokakta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI

Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.