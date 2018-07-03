HABER

"Hızlı gidiyorsun" dedi, canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 11:54 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı.

İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da lüks otomobille sokaktan hızlı geçtiği için mahalleli ile sürücü arasında kavga çıktı. Sürücünün silahını çekerek ateş ettiği olayda, 20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Özkan Kamacı başından vuruldu. 1 ay komada kalan genç hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Bağcılar Parseller'de 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.50'de meydana geldi. İddialara göre akşam saatlerinde bir otomobil sürücüsü, mahalledeki bir sokaktan hızlı bir şekilde geçti. Sokakta bulunanlar sürücüye tepki gösterdi. Bunun üzerine sokakta duran sürücü, sokakta bulunanlarla tartışmaya başladı.

SİLAHLA TEHDİT İDDİASI
Yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kırıkkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Özkan Kamacı'nın (20) kuzeninin sürücüyle kavga ettiğini görünce babası ile aşağıya indi. O esnada sürücü ise, “Belimde silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savurdu. Kaçmak için aracıyla geri manevra yapan sürücü, sokağın başına geldi. Bu sırada mahallelinin araca vurmaya devam etmesi üzerine silahını çıkartan sürücü, ateş etti. Olayda Kamacı, başından ağır bir şekilde yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

1 AY SÜREN YAŞAM SAVAŞI
Başından ağır yaralanan genç ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınmasının ardından yoğun bakımda yaklaşık 1 ay boyunca hastanede tedavi gören Kamacı, yapılan tüm müdahalelere rağmen geçtiğimiz Cuma günü hayatını kaybetti.
Kamacı'nın yaklaşık 3 yıl önce sözlendiği ve iş hayatına yeni girdiği öğrenildi. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonu olduğu öğrenilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA
Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde caddede bulunanların dakikalarca sokağa baktığı görülüyor. Daha sonra otomobil geri manevra yaparak sokağın başına geliyor. O esnada mahalleli otomobile vurmaya devam ediyor. Kısa bir süre sonra da sürücü aracın içinden silahla ateş ediyor. Başından yaralanan genç yere düşerken, vatandaşlar da aracın arkasından taş atıyor. Diğer vatandaşlar da yaralanan gencin başına toplanıyor.

(FOTOĞRAF)

PARTNEREn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke ettiEn yakışıklı mahkum, Türkiye'de aldatılmıştı! Eşinin intikam partisi herkesi şoke etti
Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı varAğrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var
Tefecilik şüphelileri gözaltındaTefecilik şüphelileri gözaltında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Memur ve emeklinin Temmuz 2018 zam oranı belli oldu

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Yılmaz Özdil'den çok sert Muharrem İnce yazısı: Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

Ağrı'da dün cansız bedeni bulunan küçük Leyla toprağa verildi

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İşte Devlet Bahçeli'nin ilk teklifi!

İlginizi Çekebilir

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Hatay'ın Hassa ilçesinde konuşma engelli 6 yaşındaki Ufuk Tatar kayboldu! Arama çalışmaları başladı

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Eskişehir'de topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti!

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Kayseri'nin Develi ilçesinde 6 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismar iddiası

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Aydın'da şoke eden iddia! Üniversiteli kızlara cinsel ilişki teklifi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.