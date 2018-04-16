Hızlı kirpi Sonic Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYADA ve Türkiye'de çocukların sevdiği çizgi filmler arasında yer alan çizgi film Sonic Boom’un başkarakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM sahnesinde olacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak sahnede özel gösterisini sergileyecek olan hızlı kirpi Sonic, çocuklarla dans edecek, neşeli aktiviteler gerçekleştirecek ve bol bol fotoğraf çektirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek etkinlik 21