HABER

Hızlı kirpi Sonic Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşacak

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

  DÜNYADA ve Türkiye'de çocukların sevdiği çizgi filmler arasında yer alan çizgi film Sonic Boom’un başkarakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM sahnesinde olacak.

Hızlı kirpi Sonic Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşacak

İSTANBUL, (DHA)- DÜNYADA ve Türkiye'de çocukların sevdiği çizgi filmler arasında yer alan çizgi film Sonic Boom’un başkarakteri hızlı kirpi Sonic, özel şovuyla Türkiye’de ilk kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Trump AVM sahnesinde olacak.

Trump Alışveriş Merkezi’nin çocuk katı Trumpland’de kurulacak sahnede özel gösterisini sergileyecek olan hızlı kirpi Sonic, çocuklarla dans edecek, neşeli aktiviteler gerçekleştirecek ve bol bol fotoğraf çektirecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleşecek etkinlik 21 Hızlı kirpi Sonic Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşacakHızlı kirpi Sonic Türkiye’de ilk kez çocuklarla buluşacak

Taksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldıTaksim'de polis ablukası! Meydan kapatıldı
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!Android kullanıcılarına yalan söylüyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Kayıp prenses 26 hafta sonra ortaya çıktı!

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

Ünlü iş adamının 'müstehcen fotoğraf' davasında flaş gelişme

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

İstanbul'da ara sokağa giren TIR dehşet saçtı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Batman'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

Umre ziyareti yapmak isteyen 68 kişiyi dolandırmışlardı! Karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.