Hizmetçisi, yaşlı kadının evini soydurdu

Kadıköy’de yaşlı bir kadının evinde çalışan hizmetçi, arkadaşıyla birlikte yaşlı kadının ellerini ve ayaklarını bağlayarak, evdeki altınları çaldı. Gasp Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonucu 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 11.00 sıralarında Kadıköy Feneryolu Mahallesi Bestekar Leyla Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ev sahibi Meziyet B.’nin (84) evinde hizmetçi olarak çalışan Gulshen E. (48) polisi arayarak eve 2 erkek şahıs geldiğini ve ev sahibinin ellerini ve kollarını bağlayarak gasp ettiğini söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği dedektifleri, hizmetçi kadının ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntüleri inceleyen polis, erkek şahısların olmadığını ve bir kadının çantayla eve girip çıktığını belirledi.

Uyurken ellerini ve kollarını bağladılar

Verdiği ifade doğrultusunda kamera görüntüleri ile çelişen kadın suçunu itiraf etti. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, evden tek başına çıkan Gulshen E.’nin bir süre sonra arkadaşı Nigara C. ile birlikte eve geldiği ve Nigara’nın da ayağına ve eline poşet geçirdiği görülüyor.