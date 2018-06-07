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Hollanda, Başbakan Rutte'nin parlamentoda temizlik yapmasına şaşıranlara şaşırıyor

07.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Dünyada Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Parlamento'da yere döktüğü kahveyi temizlediği videoya yoğun ilgi var. Hollanda ise dünyanın buna bu kadar şaşırması karşısında şaşkın. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Hollanda, Başbakan Rutte'nin parlamentoda temizlik yapmasına şaşıranlara şaşırıyor

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin parlamentoda yere döktüğü kahveyi temizlemesi, hafta boyunca dünyada en çok izlenen görüntülerden biri oldu. Hollandalılar için ise bu sıradan bir durum ve görüntülerinin bu kadar ilgi görmesi şaşırtıcı.

Başbakan Rutte, Pazartesi günü elindeki kahveyi yere düşürmüş. "Bez gibi bir şey yok mu?" diye sorduktan sonra görevlilerin getirdiği paspasla yereleri kendisi temizlemişti.

Rutte, bir başka bezle de kahve sıçrayan masaları silmiş, temizlik görevlileri "Bravo, çok iyi!" diyerek Başbakan'ı alkışlamışlardı.

Her Hollandalı gibi, Başbakan Rutte de, döktüğü kahveyi temizlemesinde şaşılacak bir durum olmadığını vurguluyor.

Konuyla ilgili bir başka ayrıntı da, görüntüleri çeken kameraman Jeroen van 't Hof'la ilgili. Hollanda Televizyonu NOS'de çalışmaya bir ay önce başlayan Hollandalı kameramanın ilk işi, dünya çapında izlenme rekoru kırdı.

'Kalbimizi kazandı'

Hollanda Televizyonu'nun (NOS) kamerasının baştan sona görüntülediği olay, dünya çapında büyük ilgi gördü.

Sosyal medyada en çok konuşulan ve paylaşılan görüntülerden biri olan Rutte'nin yerleri temizleme anı, özellikle Arap ve Hindistan medyasında ayrıntılı haber oldu.

Mark Rutte için, "Kalbimizi kazandı" yorumunu yapan Arap ve Hint sosyal medya kullanıcıları, kendi toplumlarında hiçbir Başbakanın bunu yapmayacağını vurguladı.

https://twitter.com/ceesvanbeek/status/1003649531039354882

Hindistan medyasına göre, Başbakan şöyle dursun, normal bir Hintli politikacı için bile bu hayal edilemeyecek bir durum.

Rutte'nin görüntüleri, Avrupa ve ABD'de de, hem medya hem de sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Amerikan eğlence ve haber sitesi BuzzFeed, temizlik görüntüleri ile ilgili eğlenceli "gif"ler hazırladı.

Amerikan Washington Post gazetesine göre ise asıl şaşırtıcı olan "Başbakanın temizlik yapmasının Hollanda'da normal görülmesi gerçeği". Gazete, Rutte'nin davranışını, "Görgü kurallarının sembolü" olarak tanımlıyor.

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