HABER

Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Prof. Dr. Haluk Şahin'in

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2018 10:20 | Son Güncelleme

Çanakkale Belediyesi tarafından 1963 yılından beri düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı dün (10.08.2018) akşam Örenyeri'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı.  Festival kapsamında verilen "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü"ne ise bu yıl Prof.

Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Prof. Dr. Haluk Şahin'in

ÇANAKKALE, (DHA)-Çanakkale Belediyesi tarafından 1963 yılından beri düzenlenen Uluslararası Troia Festivali'nin resmi açılışı dün (10.08.2018) akşam Örenyeri'nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Festival kapsamında verilen "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü"ne ise bu yıl Prof. Dr. Haluk Şahin layık görüldü.

Çanakkale Belediyesi tarafından 55 yıldır düzenlenen festival kapsamında Christa Wolf’ten Yaşar Kemal’e, Prof. Dr. Cevat Çapan’dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar pek çok aydına verilen "Homeros Bilim, Kültür ve Sanat Ödülü"ne bu yıl ise 17 yıldır Bozcada'da gerçekleştirdiği Homeros okumaları ve yazdığı romanları ile Bozcada ve Troya kültürüne sunduğu katkılar sebebiyle Prof. Dr. Haluk Şahin değer görüldü.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan konuşmasında "Bu topraklardan 'kan kokusu' değil, 'çiçeklerin ve bir güvercin kanadındaki barışın kokusu' yayılsın. Yeryüzünde 'Kurşun Sesleri' değil, 'Kuşların ve Çocukların Sesleri' yükselsin. Savaş zamanlarında doyacağımıza, varsın barış zamanlarında aç kalalım." diyerek barışa ve özgürlüğe vurgu yaptı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ın açılış konuşmasının ardından ödülünü alan Haluk Şahin ise konuşmasında bize miras olan bu kültürü yaşatmanın önemine vurgu yaparken İlyada destanını doğduğu topraklarda okumanın mucizevi olduğunu da söyledi. Ödül töreninin ardınan Haluk Şahin, Yusuf Ay, Pembe Akgün ve Ayşe Şahin, İlyada'dan pasajlar okuyarak Troya ruhunu bir kere daha canlandırdılar.

(FOTOĞRAF)

Homeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Prof. Dr. Haluk Şahin'inHomeros Bilim Kültür ve Sanat Ödülü Prof. Dr. Haluk Şahin'in

PARTNERSırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!Sırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!
Yamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldüYamaçtan yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
Yurtta merdivenden düşüp öldü, doğum gününde toprağa verildiYurtta merdivenden düşüp öldü, doğum gününde toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Beyaz Saray'dan 'yeni çelik tarifesi' açıklaması! Tarih verdiler!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Nagehan Alçı açıkladı: 4 Kasım 2018 tarihinde yerel seçime gidiyoruz!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

Emekliler dikkat! Maaşlara asgari ücret ayarı geldi

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

ABD Başkanı Trump'tan yeni tweet: Anlaşma sağlayamazsak...

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri! Mesele sadece Rahip Brunson değil!

İlginizi Çekebilir

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Bursa'da düğün konvoyunda damat gözaltına alındı! Gelin büyük şok yaşadı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

'Tırnak deyip önemsemediğimiz şey hayatımı kararttı'

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

İstanbul Esenyurt'ta babası tarafından dövülen çocuk beyin kanaması geçirdi! Hastane raporundaki kan donduran detay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Malatya'da feci kaza: 5 yaralı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Kadınlara zorla fuhuş yaptırıyordu! Böyle yakalandı

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Eski sevgiliyi zora sokan ihbar: Evinde fuhuş yaptırıyor

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Dolarla ilgili bir söylenti yetti, polis hemen harekete geçti

Fatih’te korkutan yangın!

Fatih’te korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.