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Homeros Vadisi'nde yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

İZMİR'in Bornova ilçesindeki Homeros Vadisi'nin yamacında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Homeros Vadisi'nde yangın

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesindeki Homeros Vadisi'nin yamacında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Bugün saat 14.30 sıralarında, doğal ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Homeros Vadisi'nin yamacında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, su sıkarak ve havadan müdahaleyle alevleri kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Homeros Vadisi'nde yangın

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