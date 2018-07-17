Hopa'da cip, yolcu minibüsüyle çarpıştı:  6 yaralı

Hayati AKBAŞ/HOPA(Artvin),(DHA)- ARTVİN’in Hopa ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi ile yolcu minibüsü sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında ilçenin Sugören mevkiinde meydana geldi. Akın Kahraman (36) yönetimindeki 34 KAR 75 plakalı cip, Nurettin Semiz’in (57) kullandığı 53 M 7024 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yolcu minibüsü sürücüsü Semiz ile cipte bulunan yaralılar Akın, Hanife (23), Gamze (5) ve Gizem Kahraman (9) ile Zafer Mert (11) ambulansla Hopa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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