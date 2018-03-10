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Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:31 | Son Güncelleme

BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI Erzurum'un Horasan ilçesinde mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile 4 yeğenini tabancayla vurarak öldüren, 2 yakınını da yaralayan İlhami Yılmaz ve oğulları Fatih ve Emrah Yılmaz tutuklandı.

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI
Erzurum'un Horasan ilçesinde mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile 4 yeğenini tabancayla vurarak öldüren, 2 yakınını da yaralayan İlhami Yılmaz ve oğulları Fatih ve Emrah Yılmaz tutuklandı. İlhami Yılmaz ve oğulları adliyede sorguya alındığı sırada, ağabeyi ve yeğenleri yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

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