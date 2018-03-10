Horasan'da ağabeyi ve 4 yeğenini öldüren şüpheli ile oğulları adliyede (2)

BABA VE İKİ OĞLU TUTUKLANDI

Erzurum'un Horasan ilçesinde mal paylaşımı nedeniyle tartıştığı ağabeyi ile 4 yeğenini tabancayla vurarak öldüren, 2 yakınını da yaralayan İlhami Yılmaz ve oğulları Fatih ve Emrah Yılmaz tutuklandı. İlhami Yılmaz ve oğulları adliyede sorguya alındığı sırada, ağabeyi ve yeğenleri yapılan otopsi sonrası toprağa verildi.

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