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Horasan’daki cinayette hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 18:23 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde mal paylaşımı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 5’i toprağa verildi.Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi.

Horasan’daki cinayette hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Erzurum’un Horasan ilçesinde mal paylaşımı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 6 kişiden 5’i toprağa verildi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Yılmaz, kereste sattığı iş yerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz’ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz’ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 kişinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yılmaz’ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, yeğenleri Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı. Yaralılardan Sadrettin Bahar da dün gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Cinayet olayında ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Olayın ardından hafif şekilde yaralanan İlhami Yılmaz ve iki oğlu Horasan’a 35 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış’ın Karaurgan mevkiinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz ve 2 oğlu, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İlhamı Yılmaz ve oğullarının sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Hayatını kaybeden 5 kişi toprağa verildi
Olayda hayatını kaybeden Hacı Mehmet, Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz bugün Horasan ilçe merkezindeki Orta Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Horasan İlçe Mezarlığında toprağa verildi.

Horasan’daki cinayette hayatını kaybeden 5 kişi son yolculuğuna uğurlandı

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