HABER

Horasan’daki cinayette ölü sayısı 6’ya yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 10:44 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan ilçesinde mal paylaşımı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi.

Erzurum’un Horasan ilçesinde mal paylaşımı yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi.
Olay, dün saat 13.30 sıralarında Horasan ilçesi Nene Hatun Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhami Yılmaz, kereste sattığı iş yerine gelen bir yeğeni ile mal paylaşımı yüzünden tartıştı. Tartışma sırasında iddiaya göre yeğeni, İlhami Yılmaz’ın başına kül tablasıyla vurunca kavga çıktı. Bu sırada oğlunun kavga ettiğini öğrenen İlhami Yılmaz’ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, diğer 3 oğlu ve genç yaştaki 3 torunuyla olay yerine geldi. Toplam 8 kişinin üzerine gelmesiyle İlhami Yılmaz, belindeki tabancayı çekip, kurşun yağdırmaya başladı. İlhami Yılmaz’ın ağabeyi Hacı Mehmet Yılmaz, yeğenleri Adem, Ömer, Bahattin ve İbrahim Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı.
Yaralılardan Sadrettin Bahar da dün gece saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Cinayet olayında ölü sayısı 6’ya yükseldi.
Olayın ardından hafif şekilde yaralanan İlhami Yılmaz ve iki oğlu Horasan’a 35 kilometre uzaklıktaki Sarıkamış’ın Karaurgan mevkiinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz ve 2 oğlu, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirildi. İlhamı Yılmaz ve oğullarının sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden 6 kişinin bugün Horasan ilçe merkezinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.

Bahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardıBahçesinde bulduğu 1 cm'lik canlıyı ölümden kurtardı
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Kadir Mısıroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Bizim ‘Put’umuz yok!

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Survivor'da bir ilk! Hakan Hatipoğlu: 'Survivor tarihinde böylesi yaşanmadı'

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

Skandal WhatsApp mesajı: Alamadılar mı Erdoğan'ı?

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Bu fotoğraf Afrin'de çekildi! Zeytin Dalı Harekâtından son dakika haberler...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Beyaz Show'da Beyaz'dan Ahmet Kural'a Sıla göndermesi! 'Sıla' adını duyunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Eren, hareket halindeyken binmek istediği kamyonun altında kalıp öldü

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Motosiklet ile otomobil çarpıştı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

Bursa’da yürüyen merdivende can pazarı: 8 yaralı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

FETÖ'den örgüt mensuplarına 'etkin pişmanlık' talimatı

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Taraftar derneğine kurşun yağdırdılar

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.