“Horoz” dövüştüren 6 kişiye 16 bin 500 lira para cezası

Tokat merkeze bağlı bir köyde horoz dövüştürülen ve bahis oynatılan bir eve baskın düzenlendi.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı bir köyde horoz dövüştürüldüğü ve bahis oynandığı ihbarı alınması üzerine harekete geçti. Horoz dövüşü yapılan bağ evine yapılan ani baskında 39 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında kumar oynattıkları gerekçesi ile kişi başı 227 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca horoz sahibi olduğu tespit edilen 6 kişiye ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununa göre kişi başı 2 bin 750 lira idari para cezası uygulandı. Şüpheli şahsa kumar oynatmak için yer temin etmekten adli işlem yapılırken, şahsın evinde yapılan aramada ise 17 hint horozu ele geçirildi. Ele geçirilen horozlar, Tokat Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Müdürlüğüne teslim edildi.